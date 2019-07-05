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Спорт

Танцоры из Кыргызстана победили на турнире в Сочи

Фото ФТС КР. На верхней ступени пьедестала - кыргызстанцы Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова

Кыргызстанцы победили на международном турнире Sochi Open — 2019 по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила Федерация танцевального спорта КР.

За победу боролись около 3,6 тысячи дуэтов из 24 стран. В категории «юниоры-2, B-класс, латиноамериканская программа» отечественные танцоры Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова заняли первое место из 87 пар участников. В категории «RS, юниоры 2+1, латиноамериканская программа» они стали пятыми.

Кроме того, среди взрослых в категории WDSF World Open Latin кыргызстанцы Артем Семеренко и Валерия Качалко заняли шестое место.
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