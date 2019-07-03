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Спорт

Батл спортсменов. Чемпионка мира по боксу ударом ноги открыла банку огурцов

Чемпионка мира по тайскому боксу россиянка Ирина Ларионова присоединилась к Bottle Cap Challenge. Видео появилось в Instagram-аккаунте тренера спортсменки.

Ирина Ларионова в рамках флешмоба открыла ногой банку маринованных огурцов.

Спортсменка рассказала, что не готовилась к трюку. «Тренер зашел в магазин, купил банку огурцов. Мы сделали несколько дублей. В последнем огурцы вообще на землю упали», — отметила она.

Изначально участники Bottle Cap Challenge ногой откручивали крышку с бутылки таким образом, чтобы крышка слетала, а емкость оставалась в неподвижном состоянии. Во флешмобе уже поучаствовали ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор и актер Джейсон Стейтем.
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