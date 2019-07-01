На Иссык-Куле во второй раз провели Кубок Азии по триатлону

В Иссык-Кульской области 29-30 июня прошли Кубок Азии и чемпионат Центральной Азии по триатлону. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Среди профессионалов за победу боролись представители 13 стран. Обладателем кубка Азии среди мужчин стал Огнен Стоянович (Сербия), среди женщин — Ксения Левковская (Азербайджан).

На чемпионате ЦА в своих возрастных группах победили Темирлан Темиров, Мейирхан Искаков, Александр Тен, Дарья Бычкова (все из Казахстана), Александр Решетников, Екатерина Рязанова (оба из Узбекистана) и Милана Приходько (КР).

Медали также разыгрывались среди любителей.

Впервые такие состязания прошли на Иссык-Куле в 2018 году.