Кыргызстан посетил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол

Кыргызстан посетил действующий чемпион мира по профессиональному боксу (по версии WBA) Дмитрий Бивол. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Cпортсмен с 6 июня проводил тренировочные сборы на Иссык-Куле, а накануне в Токмаке в неформальной обстановке встретился с директором ГАМФКиС Канатом Аманкуловым, который вручил ему памятный подарок.

Дмитрий Бивол родился в 1990 году в Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет. Был чемпионом Кыргызстана среди юношей, входил в юношескую сборную страны. В 15 лет уехал в Россию. В 16 профессиональных боях одержал 16 побед (11 нокаутом).