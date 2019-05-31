Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по хоккею

Кыргызстану дали право провести чемпионат мира среди команд четвертого дивизиона по хоккею. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент федерации данного вида спорта КР Анвар Оморканов.

В Братиславе (Словакия) прошел конгресс международной федерации. Там приняли несколько важных для отечественного хоккея решений. Сборную Кыргызстана впервые допустили к отбору на Олимпийские игры — в ноябре она сыграет в квалификационном раунде в Люксембурге. В апреле 2020 года там же с участием кыргызстанцев пройдет ЧМ среди молодежных команд третьего дивизиона.

В марте 2020-го в Бишкеке состоится ЧМ среди команд четвертого дивизиона. Там сыграют взрослые сборные Кыргызстана, Кувейта, Малайзии и Филиппин.

«У нашей команды есть шансы дойти до второго дивизиона ЧМ», — отметил глава федерации.

Он рассказал, чем закончился скандал, связанный с выступлением сборной КР в отборе в третий дивизион ЧМ-2020. Тот прошел в апреле в ОАЭ. Кыргызстанцы выиграли все пять матчей, но в четырех из них им позднее присудили поражение. Одного из игроков дисквалифицировали.

«Мы переговорили с представителями ОАЭ. Они поняли, что нашей вины в той ситуации не было. Ошиблась международная федерация, и была вина игрока, — заявил Анвар Оморканов. — Если вина была бы нашей, то на нас наложили бы штрафные санкции и к вышеназванным турнирам не допустили бы».