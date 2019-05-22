Команда из Кыргызстана выиграла бронзу на международном турнире по волейболу

Бишкекский «Спартак» выиграл бронзу на международном турнире среди ветеранов по волейболу. Об этом сообщили члены команды.

Как отмечается, в Алматы завершился традиционный турнир на призы поэта Олжаса Сулейменова. Участвовали девять команд из Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

«Состязания прошли на высшем уровне. В большинстве команд были не только волейболисты, но и политики, — отметили в «Спартаке». — Первые два места остались за командами из Казахстана. Мы стали третьими. В матче за выход в финал в упорной борьбе уступили будущему чемпиону».

В апреле «Спартак» стал чемпионом Кыргызстана среди ветеранов.