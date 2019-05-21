22:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Американский боксер плюнул в лицо русскому другу Конора Макгрегора

Фото © AFP 2019/Mike Stobe. Боксер Пол Малиньяджи

Американский боксер итальянского происхождения Пол Малиньяджи едва не подрался с российским бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым, имеющим также ирландское гражданство. Об этом сообщило РИА Новости.

Во время дуэли взглядов спортсмены обменивались оскорблениями. После того как Пол Малиньяджи сделал очередное замечание Артему Лобову, а тот продолжил грозить сопернику пальцем, американец плюнул в оппонента.

Бой Пола Малиньяджи и Артема Лобова пройдет в рамках турнира Bare Knickle FC 22 июня во Флориде.

Читайте по теме
Конор МакГрегор напал на автобус с Хабибом Нурмагомедовым
Артем Лобов известен дружбой с Конором Макгрегором. Он даже стоял у истоков конфликта последнего с Хабибом Нурмагомедовым в апреле 2018 года. Инцидент случился 5 апреля в Бруклине. Конор Макгрегор в компании друзей разбил стекло автобуса с участниками турнира UFC-223, который должен был пройти 7 апреля в Нью-Йорке.

В компании Конора Макгрегора в момент атаки на автобус заметили Артема Лобова, который ранее повздорил с Хабибом Нурмагомедовым в холле отеля в Нью-Йорке. В итоге Лобова сняли с боя против американца Алекса Касереса, который должен был пройти в рамках UFC-223.
Ссылка:
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Гонщики NASCAR подрались после круга почета
На Арнольда Шварценеггера напали на турнире в ЮАР
Известный мексиканский рестлер умер прямо на ринге
В Иране спортсменке грозит тюремное заключение за выход на ринг без хиджаба
Российские самбистки подрались после боя на турнире во Владивостоке
Девушка — боец MMA избила мужчину за неприличные жесты
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью
Антонина Шевченко уступила американке на турнире UFC
Кыргызстанец Рафаэль Физиев проиграл нокаутом дебютный бой в UFC
Сестры Шевченко провели открытую тренировку перед новым боем в UFC
Популярные новости
На&nbsp;Арнольда Шварценеггера напали на&nbsp;турнире в&nbsp;ЮАР На Арнольда Шварценеггера напали на турнире в ЮАР
Дарья Маслова выиграла полумарафон в&nbsp;Казахстане Дарья Маслова выиграла полумарафон в Казахстане
В&nbsp;Кыргызстане впервые провели Кубок чемпионов по&nbsp;шахматам В Кыргызстане впервые провели Кубок чемпионов по шахматам
Гонщики NASCAR подрались после круга почета Гонщики NASCAR подрались после круга почета
Бизнес
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Бишкек — Шарджа
АКЦИЯ на&nbsp;смартфон Honor 8X&nbsp;в O!Store АКЦИЯ на смартфон Honor 8X в O!Store
В&nbsp;Бишкеке при поддержке Мобильного оператора&nbsp;О! прошел кибертурнир В Бишкеке при поддержке Мобильного оператора О! прошел кибертурнир