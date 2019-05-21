Американский боксер плюнул в лицо русскому другу Конора Макгрегора

Американский боксер итальянского происхождения Пол Малиньяджи едва не подрался с российским бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым, имеющим также ирландское гражданство. Об этом сообщило РИА Новости.

Во время дуэли взглядов спортсмены обменивались оскорблениями. После того как Пол Малиньяджи сделал очередное замечание Артему Лобову, а тот продолжил грозить сопернику пальцем, американец плюнул в оппонента.

Бой Пола Малиньяджи и Артема Лобова пройдет в рамках турнира Bare Knickle FC 22 июня во Флориде.

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Артем Лобов известен дружбой с Конором Макгрегором. Он даже стоял у истоков конфликта последнего с Хабибом Нурмагомедовым в апреле 2018 года. Инцидент случился 5 апреля в Бруклине. Конор Макгрегор в компании друзей разбил стекло автобуса с участниками турнира UFC-223, который должен был пройти 7 апреля в Нью-Йорке.

В компании Конора Макгрегора в момент атаки на автобус заметили Артема Лобова, который ранее повздорил с Хабибом Нурмагомедовым в холле отеля в Нью-Йорке. В итоге Лобова сняли с боя против американца Алекса Касереса, который должен был пройти в рамках UFC-223.