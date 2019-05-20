На Арнольда Шварценеггера напали на турнире в ЮАР

На киноактера Арнольда Шварценеггера напали на турнире Arnold Sports в ЮАР.

Кумир миллионов общался с людьми в спортзале, когда неизвестный с разбега ударил его в спину ногами. Шварценеггер даже не упал, а нападавшего тут же скрутила охрана.

«Благодарю за беспокойство, но волноваться не о чем. Думал, меня просто толкнул кто-то из толпы. Понял, что меня пнули, только когда посмотрел видео», — написал 71-летний актер поклонникам в соцсетях.

Арнольд Шварценеггер раньше занимался бодибилдингом, семь раз выигрывал титул «Мистер Олимпия». Ныне проводит турниры своего имени.