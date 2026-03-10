Еще один тяжелоатлет из Кыргызстана завоевал золото на Arnold Sports Festival

Кыргызстанские тяжелоатлеты продолжают успешно выступать на одном из крупнейших мультиспортивных мероприятий США — Arnold Sports Festival, который прошел в штате Огайо. Об этом говорится на сайте чемпионата.

По его данным, Бекдоолот Расулбеков стал победителем соревнований в категории М110. В этой весовой категории выступили 108 атлетов.

Кыргызстанец показал следующие результаты по штанге:

рывок — 165 килограммов;

толчок — 210 килограммов.

По сумме двоеборья спортсмен занял 1-е место и завоевал золотую медаль турнира. Именно он получил диплом «Лучший спортсмен» соревнований.

Таким образом, по итогам выступления кыргызстанских тяжелоатлетов на турнире общее количество золотых медалей сборной Кыргызстана достигло пяти.

Напомним, что Arnold Sports Festival ежегодно собирает более тысячи штангистов из разных стран мира и считается одним из крупнейших турниров по силовым видам спорта в США.