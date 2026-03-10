18:24
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Спорт

Еще один тяжелоатлет из Кыргызстана завоевал золото на Arnold Sports Festival

Фото с сайта чемпионата

Кыргызстанские тяжелоатлеты продолжают успешно выступать на одном из крупнейших мультиспортивных мероприятий США — Arnold Sports Festival, который прошел в штате Огайо. Об этом говорится на сайте чемпионата.

По его данным, Бекдоолот Расулбеков стал победителем соревнований в категории М110. В этой весовой категории выступили 108 атлетов.

Кыргызстанец показал следующие результаты по штанге:

  • рывок — 165 килограммов;

  • толчок — 210 килограммов.

По сумме двоеборья спортсмен занял 1-е место и завоевал золотую медаль турнира. Именно он получил диплом «Лучший спортсмен» соревнований.

Таким образом, по итогам выступления кыргызстанских тяжелоатлетов на турнире общее количество золотых медалей сборной Кыргызстана достигло пяти.

Напомним, что Arnold Sports Festival ежегодно собирает более тысячи штангистов из разных стран мира и считается одним из крупнейших турниров по силовым видам спорта в США.
Ссылка: https://24.kg/sport/365341/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на Arnold Sports Festival в США
Кыргызстанский штангист Бекдоолот Расулбеков завоевал золото на турнире в США
Видеокассету с фильмом «Терминатор» продали на аукционе за $30 тысяч
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Калифорнии
Звезда «Стражей Галактики» женился на дочери Арнольда Шварценеггера
На Арнольда Шварценеггера напали на турнире в ЮАР
Популярные новости
Четыре кыргызстанца попали в&nbsp;топ-10 мирового рейтинга Объединенного мира борьбы Четыре кыргызстанца попали в топ-10 мирового рейтинга Объединенного мира борьбы
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в UFC
Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на&nbsp;Arnold Sports Festival в&nbsp;США Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на Arnold Sports Festival в США
В&nbsp;Нарыне на&nbsp;матче по&nbsp;футзалу болельщик хотел ослепить вратаря лазерной указкой В Нарыне на матче по футзалу болельщик хотел ослепить вратаря лазерной указкой
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
18:07
Милиция города Ош вышла на рейды против попрошаек Милиция города Ош вышла на рейды против попрошаек
18:02
Еще один тяжелоатлет из Кыргызстана завоевал золото на Arnold Sports Festival
17:32
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
17:23
Четыре муниципальных предприятия города Ош находятся в залоге у Минфина
17:22
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения