Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

9-10 мая. Суперлига по футзалу. Бишкек, Чолпон-Ата
В Чолпон-Ате пройдут матчи за звание чемпиона КР и право представлять Кыргызстан в футзальной Лиге чемпионов Азии между клубами «Мурас» и Steelex.
В Бишкеке пройдут матчи за бронзу между «Дордоем» и «Фарватер-Аманом».
11-12 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, 9-й тур
11 мая:
«Нур-Баткен» — «Алга»;
«Талант» — «Абдыш-Ата»;
«Каганат» — «Илбирс»;
12 мая:
«Алай» — «Нефтчи»;
«Кара-Балта» — «Дордой».
5-10 мая. Чемпионат КР по шахматам среди ЛОВЗ. Бишкек
Чемпионат пройдет в трех категориях:
А — люди с полной потерей зрения или с ослабленным зрением;
B — люди с полной или ослабленной потерей слуха;
C — люди с поражением опорно-двигательного аппарата, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья общего заболевания.
6-11 мая. Чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе среди кадетов. Нарын
6-8 мая — греко-римская борьба;
8-9 мая — женская борьба;
9-11 мая — вольная борьба.
12-15 мая. Кубок наций Евразийской лиги по конкуру. 2-й этап. Бишкек
На первом этапе, который прошел в Ташкенте, кыргызстанцы заняли второе место.
В соревнованиях принимут участие всадники из более чем 10 стран.
14 мая. Международный Иссык-Кульский марафон ШОС. Чолпон-Ата
Планируют принять участие более 3 тысяч человек из стран ШОС, сборная КР по легкой атлетике и все любители бега.
15 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, 12-й тур
«Каганат» — «Алга».
15 мая. Третий Открытый чемпионат по бодибилдингу и бодифитнесу. Бишкек
Победители и призеры соревнований определятся в следующих категориях: фитнес-акробатик, бодибилдинг, классический бодибилдинг, фитнес-пары, фитнес-бикини, менс-физик, вэлнесс, фитмодель, бодифитнес, вуменс-физик.