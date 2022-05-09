Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

9-10 мая. Суперлига по футзалу. Бишкек, Чолпон-Ата

В Чолпон-Ате пройдут матчи за звание чемпиона КР и право представлять Кыргызстан в футзальной Лиге чемпионов Азии между клубами «Мурас» и Steelex.

В Бишкеке пройдут матчи за бронзу между «Дордоем» и «Фарватер-Аманом».

11-12 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, 9-й тур

11 мая:

«Нур-Баткен» — «Алга»;

«Талант» — «Абдыш-Ата»;

«Каганат» — «Илбирс»;

12 мая:

«Алай» — «Нефтчи»;

«Кара-Балта» — «Дордой».

5-10 мая. Чемпионат КР по шахматам среди ЛОВЗ. Бишкек

Чемпионат пройдет в трех категориях:

А — люди с полной потерей зрения или с ослабленным зрением;

B — люди с полной или ослабленной потерей слуха;

C — люди с поражением опорно-двигательного аппарата, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья общего заболевания.

6-11 мая. Чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе среди кадетов. Нарын

6-8 мая — греко-римская борьба;

8-9 мая — женская борьба;

9-11 мая — вольная борьба.

12-15 мая. Кубок наций Евразийской лиги по конкуру. 2-й этап. Бишкек

На первом этапе, который прошел в Ташкенте, кыргызстанцы заняли второе место.

В соревнованиях принимут участие всадники из более чем 10 стран.

14 мая. Международный Иссык-Кульский марафон ШОС. Чолпон-Ата

Планируют принять участие более 3 тысяч человек из стран ШОС, сборная КР по легкой атлетике и все любители бега.

15 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, 12-й тур

«Каганат» — «Алга».

15 мая. Третий Открытый чемпионат по бодибилдингу и бодифитнесу. Бишкек

Победители и призеры соревнований определятся в следующих категориях: фитнес-акробатик, бодибилдинг, классический бодибилдинг, фитнес-пары, фитнес-бикини, менс-физик, вэлнесс, фитмодель, бодифитнес, вуменс-физик.