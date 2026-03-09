Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на Arnold Sports Festival в США

Штангист из Кыргызстана Эмиль Молдодосов завоевал золотую медаль на одном из крупнейших мультиспортивных мероприятий в США — Arnold Sports Festival. Соревнования проходили с 5 по 8 марта 2026 года в штате Огайо, сообщается на его сайте.
Ежегодно в турнире принимают участие более тысячи штангистов. В категории, в которой выступал Эмиль Молдодосов, за медали боролись 102 спортсмена. По итогам соревнований кыргызстанец занял первое место и завоевал золотую награду.
Справка 24.kg
Arnold Sports Festival (ранее «Арнольд Классик») считается одним из самых престижных ежегодных мультиспортивных фестивалей в мире. Он был основан в 1989 году Арнольдом Шварценеггером и Джимом Лоримером.
Фестиваль проходит в городе Колумбус (штат Огайо, США) и включает соревнования по бодибилдингу, стронгмену, пауэрлифтингу и другим видам спорта. Ежегодно мероприятие привлекает до 200 тысяч зрителей со всего мира.