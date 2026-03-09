Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на Arnold Sports Festival в США

Штангист из Кыргызстана Эмиль Молдодосов завоевал золотую медаль на одном из крупнейших мультиспортивных мероприятий в США — Arnold Sports Festival. Соревнования проходили с 5 по 8 марта 2026 года в штате Огайо, сообщается на его сайте.

Ежегодно в турнире принимают участие более тысячи штангистов. В категории, в которой выступал Эмиль Молдодосов, за медали боролись 102 спортсмена. По итогам соревнований кыргызстанец занял первое место и завоевал золотую награду.

Фото читателей