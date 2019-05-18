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Спорт

В Кыргызстане впервые провели Кубок чемпионов по шахматам

Фото 24.kg. Эпизод Кубка чемпионов Кыргызстана по шахматам

В Бишкеке на базе академии «Алтын туйун» 18 мая впервые провели Кубок чемпионов Кыргызстана по шахматам. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

К участию допускались только те, кто хоть раз был чемпионом страны. Среди мужчин тройку лидеров составили Нурдин Самаков (4,5 очка), Асыл Абдыжапар (3,5 очка) и Альгис Шукуралиев (2,5 очка).

Среди женщин первенствовала действующая чемпионка КР Александра Самаганова (4,5 очка), второй стала Заирбек кызы Бегимай (4 очка), третьей — Ирина Острий (3,5 очка).

«Собираем галерею чемпионов КР. Пополнили ее фотографиями участников данного турнира. Кроме того, учредили призы для Розалии Вендровой и Натана Зильбермана, внесших большой вклад в развитие отечественных шахмат», — отметили организаторы.
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