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Спорт

Тагир Таалайбеков и Александра Самаганова — чемпионы Кыргызстана по шахматам

Фото 24.kg. Призеры и организаторы чемпионата Кыргызстана по шахматам

В Кыргызстане определились чемпионы страны по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

По его данным, 13-21 апреля в Бишкеке прошел главный шахматный турнир страны — Высшая лига. Среди мужчин за победу боролись 46 игроков. Тагир Таалайбеков набрал 8 очков в девяти турах и занял первое место. Следом расположились Асыл Абдыжапар (7,5 очка) и Руслан Съездбеков (7 очков).

Среди женщин участвовали 18 спортсменок. Тройку призеров составили Александра Самаганова (8,5 очка), Заирбек кызы Бегимай (8 очков) и Шахнази Мусаева (6 очков).

В 2018-м аналогичный турнир выиграли Тологон тегин Семетей и Заирбек кызы Бегимай.
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