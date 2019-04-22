В Кыргызстане определились чемпионы страны по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

По его данным, 13-21 апреля в Бишкеке прошел главный шахматный турнир страны — Высшая лига. Среди мужчин за победу боролись 46 игроков. Тагир Таалайбеков набрал 8 очков в девяти турах и занял первое место. Следом расположились Асыл Абдыжапар (7,5 очка) и Руслан Съездбеков (7 очков).

Среди женщин участвовали 18 спортсменок. Тройку призеров составили Александра Самаганова (8,5 очка), Заирбек кызы Бегимай (8 очков) и Шахнази Мусаева (6 очков).

В 2018-м аналогичный турнир выиграли Тологон тегин Семетей и Заирбек кызы Бегимай.