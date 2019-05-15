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Спорт

Непалец в 23-й раз покорил Эверест и установил мировой рекорд

Непальский шерп, представитель небольшой народности, проживающей в Гималаях, установил мировой рекорд, 23-й раз поднявшись на высочайшую вершину Земли — Джомолунгму (Эверест). Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечается, 49-летний шерп Ками Рита успешно завершил очередное восхождение на Эверест, побив свой же рекорд, который продержался чуть меньше года.

Высота Джомолунгмы (Эвереста) составляет 8 848 метров.

Предыдущий подъем на гору Ками Рита совершил 16 мая 2018 года. Кроме него, более 20 раз на самый высокий пик в мире забирались только несколько непальских шерпов.
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