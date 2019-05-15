Непалец в 23-й раз покорил Эверест и установил мировой рекорд

Непальский шерп, представитель небольшой народности, проживающей в Гималаях, установил мировой рекорд, 23-й раз поднявшись на высочайшую вершину Земли — Джомолунгму (Эверест). Об этом сообщил ТАСС.
Как отмечается, 49-летний шерп Ками Рита успешно завершил очередное восхождение на Эверест, побив свой же рекорд, который продержался чуть меньше года.
Высота Джомолунгмы (Эвереста) составляет
Предыдущий подъем на гору Ками Рита совершил 16 мая 2018 года. Кроме него, более 20 раз на самый высокий пик в мире забирались только несколько непальских шерпов.