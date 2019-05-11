Впервые в финалах Кубка чемпионов и Лиги Европы сыграют команды из одной страны

Определились все четыре финалиста Лиги Европы и Лиги чемпионов. Об этом сообщил портал Sports.ru.

Впервые в истории еврокубков в финальных матчах сыграют четыре команды из одной страны — Англии. Три финалиста представляют Лондон.

В решающем матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

«Арсенал» — «Челси» встретятся в финале Лиги Европы. Игра пройдет 29 мая в Баку.

В разные годы Италия, Германия и Испания имели по три представителя в финалах еврокубков в одном сезоне.

Также это 10-й в истории финал Кубка УЕФА и Лиги Европы, в котором встретятся две команды из одной страны, и первый финал для клубов из одного города.