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Спорт

«Ливерпуль» сотворил футбольную сенсацию, обыграв «Барселону» со счетом 4:0

Фото EPA. Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум (слева) забил в матче два мяча

Английский клуб «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, одержав дома в ответном матче сенсационную победу над испанской «Барселоной» со счетом 4:0. Об этом сообщило «Би-Би-Си».

После победы «Барселоны» в первом матче полуфинала со счетом 3:0 большинство футбольных обозревателей и болельщиков склонялись к тому, что место в финале испанцам практически обеспечено.

Фото GETTY IMAGES. Гол Дивока Ориги в начале матча дал надежду игрокам «Ливерпуля»

Однако «Ливерпуль» при мощной поддержке болельщиков показал выдающийся футбол на своем домашнем стадионе «Энфилд» и сделал, казалось бы, невозможное — забил четыре безответных гола в ворота каталонцев.

Задача для ливерпульцев осложнялась отсутствием травмированного лидера атак Мохамеда Салаха, однако в их составе отлично сыграл редко появляющийся в основном составе команды бельгиец Дивок Ориги, открывший счет на восьмой минуте матча.

Фото GETTY IMAGES. Джорджиньо Вейналдум удваивает счет на 54-й минуте матча

Однако решающими в игре стали 122 секунды второго тайма, в течение которых вышедший на замену вместо травмированного игрока полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум забил два гола, после которых инициатива окончательно перешла к хозяевам поля.

Фото GETTY IMAGES. Через 122 секунды Джорджиньо Вейналдум головой забивает третий гол, сравнивая счет по итогам двух встреч

«Барселона» была явно подкошена неожиданным развитием событий, и даже Лионель Месси, отличившийся дважды в первом матче полуфинала, не смог ничего сделать.

Победную точку на 80-й минуте поставил Дивок Ориги, ускользнувший от внимания защитников и забивший гол с углового.

К этому времени на «Энфилде» стоял невообразимый шум, болельщики стоя поддерживали свою команду в заключительные минуты матча, и «Барселона» не смогла организовать ни одной серьезной попытки сравнять счет.

Фото GETTY IMAGES. Лионель Месси в ответной встрече сделать ничего не смог

После финального свистка на стадионе творилось что-то невообразимое, и все присутствовавшие на матче понимали, что стали свидетелем незабываемого, исторического футбольного события.
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