«Ливерпуль» сотворил футбольную сенсацию, обыграв «Барселону» со счетом 4:0

Английский клуб «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, одержав дома в ответном матче сенсационную победу над испанской «Барселоной» со счетом 4:0. Об этом сообщило «Би-Би-Си».
После победы «Барселоны» в первом матче полуфинала со счетом 3:0 большинство футбольных обозревателей и болельщиков склонялись к тому, что место в финале испанцам практически обеспечено.
Однако «Ливерпуль» при мощной поддержке болельщиков показал выдающийся футбол на своем домашнем стадионе «Энфилд» и сделал, казалось бы, невозможное — забил четыре безответных гола в ворота каталонцев.
Задача для ливерпульцев осложнялась отсутствием травмированного лидера атак Мохамеда Салаха, однако в их составе отлично сыграл редко появляющийся в основном составе команды бельгиец Дивок Ориги, открывший счет на восьмой минуте матча.
Однако решающими в игре стали 122 секунды второго тайма, в течение которых вышедший на замену вместо травмированного игрока полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум забил два гола, после которых инициатива окончательно перешла к хозяевам поля.
«Барселона» была явно подкошена неожиданным развитием событий, и даже Лионель Месси, отличившийся дважды в первом матче полуфинала, не смог ничего сделать.
Победную точку на 80-й минуте поставил Дивок Ориги, ускользнувший от внимания защитников и забивший гол с углового.
К этому времени на «Энфилде» стоял невообразимый шум, болельщики стоя поддерживали свою команду в заключительные минуты матча, и «Барселона» не смогла организовать ни одной серьезной попытки сравнять счет.
После финального свистка на стадионе творилось что-то невообразимое, и все присутствовавшие на матче понимали, что стали свидетелем незабываемого, исторического футбольного события.