Американская красотка на газоне. Гольф еще не был настолько сексуальным

Американка Пейдж Спиранак начала заниматься гольфом в 12 лет и быстро стала демонстрировать успехи, а в 2015 году вышла на профессиональный уровень. Об этом сообщило РИА Новости.

В гольф девушка попала случайно. В детстве она занималась спортивной гимнастикой и мечтала поехать на Олимпийские игры в составе сборной США, но планы перечеркнула тяжелая травма колена.

Всего за несколько месяцев популярность американки, которой через месяц исполнится 26 лет, значительно выросла — ее аккаунт в Instagram насчитывает более 1,6 миллиона подписчиков.

Пейдж, помимо гольфа, снимается в рекламе, сотрудничая с несколькими известными брендами.

Может показаться удивительным, но есть у американки и критики, которые обвиняют ее в том, что она привносит в женский гольф излишнюю сексуальность.

На критику Пейдж отвечает юмором, публикуя посты с забавными видео: «Как люди думают, я играю в гольф, — написала Пейдж Спиранак. — При съемках видеоролика ни один газон не пострадал».