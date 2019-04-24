В Кыргызстане определились чемпионы страны по таэквондо ITF

В Бишкеке определились чемпионы Кыргызстана по таэквондо ITF. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР (президент Керимбек Мияров).

В 29-м по счету чемпионате страны участвовали более 250 бойцов из столицы и регионов, а также из Казахстана. Медали разыгрывались в разделах «массоги» и «тули». Отличились команды тренеров Назиры Утешевой, Сергея Дубова, Темури Нозадзе, Сулаймана Ван-Хо-Шана, Виталия Олейниченко, Ибрагима Насырова, Андрея Шина, Диербека Юлдашова, Зарины Мамажановой и других.

Чемпионами в своих категориях стали Илхом Исаков, Мухаммадали Жураев, Руслан Лисниченко, Санжар Демербеков, Оджалан Слоев, Умар Самудунов, Розанна Исангулова, Азиз Худайбердиев, Эгемберди Абдилатов, Роман Тен, Рахим Идрисов, Мирбек Нурланбеков, Фазлидин Култемиров, Хусанбой Номонов, Оятилло Адаханов, Расул Насыров и другие. В общекомандном зачете победила Чуйская область, второй стала Ошская, третьей — Иссык-Кульская.

«Турнир показал, что таэквондо в Кыргызстане вышло на новый уровень. Было много ярких боев. Развиваем наш вид не только в Бишкеке и Чуйской области, но и в отдаленных регионах, включая Баткенскую область, — отметили в федерации. — Впереди у нас турниры в Казахстане и Узбекистане. Они станут этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет осенью в Италии».

В 2018 году чемпионат КР проходил в Оше.