Сестры Шевченко провели открытую тренировку перед новым боем в UFC

Антонина Шевченко 17 апреля провела открытую тренировку перед своим новым боем в UFC.

В Санкт-Петербурге (Россия) 20 апреля пройдет международный турнир UFC Fight Night 149 по смешанным единоборствам. В одном из боев Антонина Шевченко схлестнется с американкой Роксанн Модаффери.

Обычно незадолго до турниров UFC некоторые бойцы участвуют в открытой тренировке для болельщиков и журналистов. В этот раз среди них была Антонина. Ей помогали тренер Павел Федотов и сестра, действующая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Тренировка Антонины начинается с отметки 40:45.

«Для меня этот бой много значит. Мы хорошо готовились. Моя цель — подняться в топ дивизиона. Нацелена только на победу, причем нокаутом в первом раунде», — заявила после тренировки Антонина Шевченко.

Ранее о подготовке к предстоящему бою она рассказала 24.kg. Он будет для нее вторым в UFC. Дебютный, прошедший в ноябре 2018-го, она выиграла.