В Кыргызстане определились чемпионы по шахматам

В Кыргызстане определились чемпионы страны среди школьников по шахматам. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Чемпионат прошел 20-28 февраля в Бишкеке. Участвовало более 300 спортсменов из столицы и регионов. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах.

В мужской части состязаний в категории до пяти лет первенствовал Алишах Жумабаев, до семи лет — Шабдан Токтобеков, до девяти лет — Эмир Шаршенбеков. Среди игроков до 11 лет отличился Нуриддин Юнусов, до 13 лет — Эржан Жакшылыков, до 15 лет — Нурсултан Сакибаев, до 17 лет — Руслан Съездбеков.

Среди девочек до пяти лет победила Аяна Токталиева, до семи лет — Нурелина Турсуналиева, до девяти лет — Аэлина Кудайбергенова. В категории до 11 лет лучшей стала Азема Токтобекова, до 13 лет — Аиза Орозбекова, до 15 лет — Мирлан кызы Азалия, до 17 лет — Айпери Майрамбекова.

Одной из целей состязаний был отбор на предстоящие чемпионаты мира и Азии.