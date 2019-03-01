Кыргызстанец занял второе место на международном турнире по шахматам

Кыргызстанец Тологон тегин Семетей занял второе место на международном турнире IITU Masters по шахматам. Об этом сообщает сайт chess-results.com.

Турнир прошел 20-28 февраля в Алматы. Участвовали 10 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины — все уровнем не ниже международного мастера.

В девяти турах Тологон тегин Семетей набрал шесть очков: одержал пять побед, две партии свел вничью и две проиграл. Победителю, в чьем активе столько же очков, он уступил лишь по дополнительным показателям.

Вторым представителем КР на турнире был Михаил Марков. Он набрал четыре очка и занял седьмое место.