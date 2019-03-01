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Спорт

Кыргызстанец занял второе место на международном турнире по шахматам

Фото chessnews.info. Тологон тегин Семетей (второй справа) на турнире IITU Masters

Кыргызстанец Тологон тегин Семетей занял второе место на международном турнире IITU Masters по шахматам. Об этом сообщает сайт chess-results.com.

Турнир прошел 20-28 февраля в Алматы. Участвовали 10 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины — все уровнем не ниже международного мастера.

В девяти турах Тологон тегин Семетей набрал шесть очков: одержал пять побед, две партии свел вничью и две проиграл. Победителю, в чьем активе столько же очков, он уступил лишь по дополнительным показателям.

Вторым представителем КР на турнире был Михаил Марков. Он набрал четыре очка и занял седьмое место.
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