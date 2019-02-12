Клубы «Арстан» и «Нарынские ястребы» лидируют в чемпионате Кыргызстана по хоккею с шайбой. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По его данным, в Бишкеке прошел второй тур национального первенства. За победу боролись девять команд, разделенных на две группы. В группе A, как и в первом туре, все свои матчи выиграли «Нарынские ястребы». В группе B не знает поражений «Арстан».

Третий тур намечен на апрель. В нем сыграют лучшие команды по итогам двух туров: «Нарынские ястребы», действующий чемпион «Дордой», «Арстан» и КТЖ.