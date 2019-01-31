Футболист из Кыргызстана будет играть в иранском клубе

Футболист Азиз Сыдыков будет играть в клубе «Санат Нафт» из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба бишкекской команды «Дордой».

«Санат Нафт» базируется в городе Абадане и с 2016 года играет в иранской Про-лиге. В прошлом сезоне он занял в ней восьмое место, а в нынешнем пока идет 11-м. Азиз Сыдыков переходит туда из «Дордоя» на правах аренды. Соглашение рассчитано на пять месяцев — до конца текущего чемпионата Про-лиги. Дебютировать за «Санат Нафт» кыргызстанец может 5 февраля в игре с клубом «Сепахан».

Азиз Сыдыков — игрок национальной сборной Кыргызстана. На Кубке Азии — 2019 он появился на поле во всех ее четырех матчах: один раз вышел в стартовом составе и трижды на замену.