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Спорт

Футболист из Кыргызстана будет играть в иранском клубе

Фото ФК «Дордой». Азиз Сыдыков (в центре) в игре за «Дордой»

Футболист Азиз Сыдыков будет играть в клубе «Санат Нафт» из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба бишкекской команды «Дордой».

«Санат Нафт» базируется в городе Абадане и с 2016 года играет в иранской Про-лиге. В прошлом сезоне он занял в ней восьмое место, а в нынешнем пока идет 11-м. Азиз Сыдыков переходит туда из «Дордоя» на правах аренды. Соглашение рассчитано на пять месяцев — до конца текущего чемпионата Про-лиги. Дебютировать за «Санат Нафт» кыргызстанец может 5 февраля в игре с клубом «Сепахан».

Азиз Сыдыков — игрок национальной сборной Кыргызстана. На Кубке Азии — 2019 он появился на поле во всех ее четырех матчах: один раз вышел в стартовом составе и трижды на замену.
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