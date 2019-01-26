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Спорт

Кубок Азии по футболу. Обидчик сборной Кыргызстана вышел в полуфинал

На Кубке Азии по футболу 25 января прошли два четвертьфинальных поединка.

Сборная Катара одолела команду Южной Кореи — 1:0. Гол на 78-й минуте забил Абделазиз Хатим.

ОАЭ с таким же счетом обыграли Австралию. Отличился Али Ахмед Мабхут (68-я минута). Победители Кубка Азии — 2015 австралийцы сложили чемпионские полномочия.

Именно сборная ОАЭ в 1/8 финала выбила из борьбы команду Кыргызстана.

Кубок Азии проходит в ОАЭ. Ранее в полуфинал пробились Япония и Иран. Расписание оставшихся игр и сетку плей-офф можно посмотреть здесь.
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