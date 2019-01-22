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Спорт

Не довольные судейством кыргызстанские болельщики создали петицию

Кыргызстанские болельщики, не довольные судейством на 1/8 Кубка Азии по футболу, создали петицию на сайте Change.org.

В ней они призывают ФИФА наказать судью Фу Минга за матч. «Позор, Фу Минг! Не было честной игры», — написали создатели петиции.

Кыргызстан и ОАЭ встретились в 1/8 финала Кубка Азии. Хозяева турнира победили со счетом 3:2 и выбили нашу сборную из дальнейшей борьбы. Судьбу матча решил гол, забитый ОАЭ с пенальти на 103-й минуте. Немало отечественных болельщиков посчитали, что судья был неправ, назначив 11-метровый в наши ворота.
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