На Кубке Азии по футболу 15 января прошли матчи третьего тура в группе B.

Сборная Австралии со счетом 3:2 одолела команду Сирии. У Австралии голы забили Авер Мабил (41-я минута), Крис Икономидис (54-я минута) и Томас Рогич (93-я минута), у Сирии — Омар Харбин (43-я минута) и Омар Ал Сома (80-я минута, с пенальти).

Палестина и Иордания победителя не выявили — 0:0.

Иордания (семь очков) и Австралия (шесть очков) выходят в плей-офф. Палестина (два очка) сохраняет шансы на это, а Сирия (одно очко) выбывает из борьбы.

Кубок Азии проходит в ОАЭ. Ранее определились 12 участников 1/8 финала. На 16 января намечены решающие игры в группах C и D, в том числе поединок Кыргызстана с Филиппинами. Расписание и турнирная таблица — здесь.