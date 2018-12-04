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Спорт

У Кыргызстана два «золота» на чемпионате Азии по салбууруну

Фото ГАМФКиС. Победители и призеры чемпионата Азии по салбууруну

Кыргызстанцы завоевали два «золота» на чемпионате Азии по салбууруну. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания проходили в Алматы с участием девяти стран. В программе были состязания по охоте с ловчими птицами. В дисциплине «буркут салуу» наш Аман Исмаилов стал лучшим из 70 участников. В дисциплине «далба ойнотуу» не было равных другому представителю КР Туголбаю Абдыкадырову.

Кроме того, два наших спортсмена остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место: Абдрасул Кубатов в дисциплине «куш салуу» и Уран Жумалиев в дисциплине «далба ойнотуу».
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