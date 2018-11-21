09:17
USD 69.83
EUR 79.82
RUB 1.06
Спорт

Александр Крестинин: В матче со сборной Японии по футболу нам не хватило духа

Фото ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин прокомментировал поражение подопечных в товарищеском матче с Японией.

По его словам, сборная Японии играла в привычный для себя футбол, и отечественная команда не смогла навязать ей свою игру. «Мы провели не лучший матч. Внимательно проанализируем результат, сделаем правильные выводы. Полученный опыт поможет нам при подготовке к Кубку Азии», — сказал Александр Крестинин.

«У нас проблема выездных матчей с командами уровня сегодняшнего соперника. Дома играем совсем по-другому и с Австралией, и с Сирией. А на выезде есть проблемы психоэмоционального плана. Будем с этим разбираться, дальше так не пойдет, — отметил он. — Нам не хватило не мастерства, а именно духа».

Напомним, Кыргызстан уступил в гостях Японии со счетом 0:4. Для команд поединок стал этапом подготовки к финальной стадии Кубка Азии — 2019.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Сборную Кыргызстана по футболу разгромила команда Японии
Спортивный календарь с 19 по 25 ноября
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла матч в Японии
«Алай» стал серебряным призером чемпионата Кыргызстана по футболу
Голая болельщица смогла остановить футбольный матч в Нидерландах
Спортивный календарь с 5 по 11 ноября
«Дордой» стал десятикратным чемпионом Кыргызстана по футболу
«Дордой» забил семь мячей «Алге» в чемпионате Кыргызстана по футболу
«Дордой» приблизился к победе в чемпионате Кыргызстана по футболу
Кыргызстанки заняли второе место в отборе на чемпионат Азии по футболу
Популярные новости
Боец Бусурманкул Абдибаит уулу победил на&nbsp;турнире M-1 Challenge в&nbsp;России Боец Бусурманкул Абдибаит уулу победил на турнире M-1 Challenge в России
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу проиграла матч в&nbsp;Японии Сборная Кыргызстана по футболу проиграла матч в Японии
Сборную Кыргызстана по&nbsp;футболу разгромила команда Японии Сборную Кыргызстана по футболу разгромила команда Японии
Лионель Месси лидирует среди футболистов с&nbsp;самыми высокими зарплатами Лионель Месси лидирует среди футболистов с самыми высокими зарплатами
Бизнес
Эффективный бюджет: миф или реальность? Эффективный бюджет: миф или реальность?
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;25&nbsp;селах 4G LTE от MegaCom запущен еще в 25 селах
Сотрудники &laquo;Бакай Банка&raquo; посадили деревья в&nbsp;парке &laquo;Молодежный&raquo; Сотрудники «Бакай Банка» посадили деревья в парке «Молодежный»
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было