Александр Крестинин: В матче со сборной Японии по футболу нам не хватило духа

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин прокомментировал поражение подопечных в товарищеском матче с Японией.

По его словам, сборная Японии играла в привычный для себя футбол, и отечественная команда не смогла навязать ей свою игру. «Мы провели не лучший матч. Внимательно проанализируем результат, сделаем правильные выводы. Полученный опыт поможет нам при подготовке к Кубку Азии», — сказал Александр Крестинин.

«У нас проблема выездных матчей с командами уровня сегодняшнего соперника. Дома играем совсем по-другому и с Австралией, и с Сирией. А на выезде есть проблемы психоэмоционального плана. Будем с этим разбираться, дальше так не пойдет, — отметил он. — Нам не хватило не мастерства, а именно духа».

Напомним, Кыргызстан уступил в гостях Японии со счетом 0:4. Для команд поединок стал этапом подготовки к финальной стадии Кубка Азии — 2019.