Удары в прыжке и с разворота. Как проходил чемпионат Бишкека по таэквондо

Олимпийский стиль таэквондо — одно из самых ярких восточных единоборств. В Кыргызстане у него армия ценителей. Накануне они сразились на открытом чемпионате Бишкека.

На торжественном открытии организаторы устроили шоу. Началось оно с национальных танцев. Затем таэквондисты поразили зрелищными приемами — с разбега и без в высоком прыжке разбили десяток-другой специальных досок. Два бойца, должно быть, самых отчаянных, сшибли ногой яблоки, закрепленные на... кончике ножа.

— Долго учиться, чтобы так получалось? — интересуемся у одной из ведущих таэквондисток Кыргызстана 14-летней Кристины Дементьевой.

— У всех по-разному. У меня это заняло год. Всего занимаюсь таэквондо восемь лет. Другие виды спорта мне не очень нравились — казались слишком мальчиковскими. Этот — другое дело. Он мне сразу полюбился, едва папа отдал в секцию. Всегда занимаю первое место на турнирах в Кыргызстане. Побеждала в Таджикистане и Казахстане. Хотела бы стать чемпионкой мира и выступить на Олимпиаде. Позднее думаю стать тренером и готовить детей. Уже помогаю наставникам из нашей команды.

Есть боевые искусства, где чуть ли не после каждой результативной атаки поединок останавливают и возвращают бойцов в исходное положение. Здесь же пауз почти нет, отчего состязания динамичны и красивы.

А еще в этом виде спорта девушки иногда состязаются с парнями! Мы не поверили глазам, увидев, как та же Кристина Дементьева бьется в финале с рослым Русланом Косо-Оглы. Оказалось, в их возрастной группе такое допускается. Хрупкой на вид девушке пришлось нелегко, но она победила.

Разыгрывались 18 комплектов наград в четырех возрастных группах — среди детей, юношей, кадетов и юниоров. На даянг вышли 160 спортсменов из Бишкека, Оша и Алматы.

Основную массу участников составили дети и юноши. Бились они с не меньшим энтузиазмом, чем старшие товарищи. Задатки у многих видны невооруженным глазом. Их родители, которых набрался полный зал, были в восторге.

— Мой сын Амир увлекается таэквондо с шести лет. Сейчас ему 10, и каждый год он выигрывает по три-четыре турнира в Кыргызстане и ближнем зарубежье. Победил и сегодня, — рассказал 24.kg Казыбек Мусалыев. — Поставил себе цель попасть на Олимпиаду и движется к ней. Тренируется усердно и с удовольствием.

— Таэквондо — дорогой вид спорта?

— Главное, чтобы ребенок любил его. Остальные вопросы решаемы.

Непродолжительным, но интересным получился финальный поединок среди юниоров в весе 63 килограмма, в котором встречались Кыяз уулу Исхак и Иман Кенжебаев. У последнего небольшая травма, но он не подавал виду. Действовал мощно и напористо. Лишь после победы расслабился и похромал в раздевалку.

Чемпионами в своих категориях также стали Даниел Шамшарбеков, Алихан Минкишиев, Марлен Эркинов, Усман Аданбаев, Азамат Аманов, Барс-Бек Жамшитов, Билал Исаев, Николай Петухов. Также победили Айтур Букараев, Адилет Мамытов, Олег Ким, Азирет Эмир, Алимжан Даулет, Олеся Варивода и Мария Липатова.

«Постараемся приложить максимум усилий, чтобы хотя бы один наш спортсмен пробился на Олимпийские игры, — сказал 24.kg организатор чемпионата, президент Академии таэквондо Кыргызстана Убайдула Тохтурбаев. — Стремимся находить самородков и делаем акцент на развитии массового спорта. На 2018-й наметили ряд турниров, направленных на популяризацию нашего вида спорта на юге страны. Ранее организовали первенство южного региона. Через неделю проведем первенство Оша и Ошской области».

«Одно время нам не хватало системы электронного обслуживания соревнований. Она автоматически передает заработанные спортсменами баллы. Стоит недешево, но мы все же приобрели ее, — добавил он. — Теперь все свои турниры проводим в соответствии с мировыми стандартами».