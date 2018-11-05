Кыргызстанка завоевала «бронзу» на чемпионате мира по карате

Кыргызстанка Мантилахун кызы Айдай завоевала «бронзу» на II чемпионате мира по карате кекушинкай KWF. Об этом 24.kg сообщил тренер Сергей Шевченко.

По его словам, соревнования прошли 3 и 4 ноября в городе Астане (Казахстан). За медали в нескольких возрастных группах боролись бойцы из 30 стран. Мантилахун кызы Айдай выступала среди спортсменок 14-15 лет в разделе «кумите» в весе до 50 килограммов. Она выиграла четыре боя из пяти и заняла третью ступень пьедестала почета.

«Несколько каратистов из моей команды в призеры не попали. Самое главное — приобрели ценный опыт. Уровень ЧМ был очень высоким», — отметил Сергей Шевченко.