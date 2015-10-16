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СНГ

В Твери у гражданки Кыргызстана изъяли крупную партию героина

Вчера в городе Тверь у 28-летней гражданки Кыргызстана изъяли 308 граммов героина. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСКН России по Тверской области.

Как отмечается, женщину задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Она занималась распространением наркотика и находилась в России незаконно.

Женщину арестовали, уголовное дело находится на стадии предварительного расследования. Правоохранительные органы устанавливают личности подельников гражданки Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sng/21031/
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