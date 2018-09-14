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Происшествия

Ураган «Флоренс» подошел к Восточному побережью США

Ураган «Флоренс», который некоторые специалисты уже окрестили самым непредсказуемым, подошел к Восточному побережью США.

Первыми под удар стихии попадут прибрежные города штата Северная Каролина. Ожидается, что ураган вызовет обильные осадки и приведет к затоплению обширных территорий.

Несмотря на то что «Флоренс» ослабел до первой категории (в этом случае скорость ветра в эпицентре урагана составит около 150 км/ч), синоптики предупреждают, что он может привести к катастрофическим последствиям.

Журналист Fox News Стив Харриган находится на месте буйства стихии, он передает: «На самом деле страшно, что я вижу позади себя... Пляжа уже нет».

Уровень воды повысился, затопило дома и улицы в городе Эйвоне Северной Каролины, передает CNN. 

Зафиксированы первые разрушения от «Флоренса» в Морхед-Сити Северной Каролины. Отмечается, что это только начало, последствия обрушившейся на побережье стихии будут намного хуже. 
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