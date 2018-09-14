Ураган «Флоренс» подошел к Восточному побережью США

Ураган «Флоренс», который некоторые специалисты уже окрестили самым непредсказуемым, подошел к Восточному побережью США.

Первыми под удар стихии попадут прибрежные города штата Северная Каролина. Ожидается, что ураган вызовет обильные осадки и приведет к затоплению обширных территорий.

Winds from Hurricane Florence are pounding Radio Island, NCpic.twitter.com/6QljNQV3of — Breaking911 (@Breaking911) 14 сентября 2018 г.

Несмотря на то что «Флоренс» ослабел до первой категории (в этом случае скорость ветра в эпицентре урагана составит около 150 км/ч), синоптики предупреждают, что он может привести к катастрофическим последствиям.

Журналист Fox News Стив Харриган находится на месте буйства стихии, он передает: «На самом деле страшно, что я вижу позади себя... Пляжа уже нет».

"It's actually a little bit scary what I'm seeing behind me...that beach is now gone."



Steve Harrigan reports from North Topsail Beach, North Carolina, as conditions begin to deteriorate with Hurricane Florence moving in. @foxnewsnight https://t.co/oPJXTBQqDl pic.twitter.com/Seuxp3Sukq — Fox News (@FoxNews) 14 сентября 2018 г.

Уровень воды повысился, затопило дома и улицы в городе Эйвоне Северной Каролины, передает CNN.

Water surges between houses in Avon, North Carolina, as Hurricane Florence approaches the coast https://t.co/nmEipUlZ0E pic.twitter.com/9sbe07U386 — CNN (@CNN) 14 сентября 2018 г.

Зафиксированы первые разрушения от «Флоренса» в Морхед-Сити Северной Каролины. Отмечается, что это только начало, последствия обрушившейся на побережье стихии будут намного хуже.