Сильный ветер прошелся по Кыргызстану: повреждены дома, деревья и машины

В результате сильного шторма в Кыргызстане повреждены дома, школы, больницы и инфраструктура. Об этом 24.kg сообщили пресс-службы МЧС и мэрии Бишкека.

По предварительным данным, ущерб в Бишкеке, Иссык-Кульской, и Нарынской областях составил сотни зданий, десятки соцобъектов и более 200 деревьев.

Бишкек

В ночь с 17 на 18 мая в Бишкеке из-за сильного ветра пострадали 72 дерева, стекла машин и кровли зданий. На данный момент специальные бригады устраняют последствия: убирают поваленные деревья, проводят аварийный ремонт крыш и оценивают ущерб.

Кроме того, на площади Ала-Тоо порвался государственный флаг, который был заменен в течение 30 минут.

Иссык-Кульская область

В результате сильного ветра в Иссык-Кульской области повреждены дома, школы, больницы и инфраструктура. В различных населенных пунктах Иссык-Кульской области районные и городские комиссии по гражданской защите продолжают уточнение последствий.

В полномочном представительстве президента в Иссык-Кульской области сообщили, что скорость ветра достигала 24–28 метров в секунду. Сильнее всего пострадали Джети-Огузский, Ак-Суйский, Тюпский, Тонский, Иссык-Кульский районы и город Каракол. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

На данный момент зафиксированы следующие повреждения:

Каракол: повреждены крыши 5 многоквартирных домов, 1 жилого дома, 1 медицинского учебного заведения и 1 хозяйственной постройки, пострадал 1 автомобиль, повалено 3 дерева;

Ак-Суйский район: снесены крыши 84 жилых домов, 3 школ, 3 детских садов, 3 больниц, 1 спортивного зала, 56 хозяйственных построек; повреждены 18 трансформаторов, повалено 113 деревьев;

Жети-Огузский район: повреждены крыши 23 жилых домов, 1 кафе, 4 школ, 1 детского сада, здания Налоговой службы и 65 хозяйственных построек; пострадал 1 автомобиль, 6 трансформаторов, повалено 14 деревьев;

Тюпский район: повреждены крыши 2 жилых домов и 3 хозяйственных построек, повреждено 300 метров электролиний, пострадал 1 автомобиль, 6 трансформаторов, повалено 14 деревьев;

Тонский район: снесены крыши 5 жилых домов, 1 гостевого дома и 3 хозяйственных построек, повалено 2 дерева;

Иссык-Кульский район: пострадал 1 автомобиль, повалено 14 деревьев.

В целом по области повреждены:

5 многоквартирных домов;

217 жилых домов;

17 социальных объектов;

127 хозяйственных построек;

3 автомобиля;

26 трансформаторов;

139 деревьев.

Нарынская область

айыльный аймак имени Дайракунова: в селе Жерге-Тал снесена крыша одного жилого дома;

айыльный аймак Доболу: в селе Кайынды – крыша одного жилого дома, в селе Таш-Башат – крыша одного дома, в селе Доболу – крыша одного сарая; айыльный аймак Чет-Нура: в селе Орто-Нура повреждены крыши одного жилого дома и одного Дома культуры;

айыльный аймак Мин-Булак: в селе Орнок снесены крыши одного дома и одного сарая; в селе Куйбышев – крыши одного дома и одного цеха;

в селе Мин-Булак – двух жилых домов и одного сарая;

в селе Жер-Кочку – восьми домов, восьми сараев, пяти складов, одной времянки и одного навеса, также повреждена наружная отделка одного дома;

в селе Оттук – крыша одного сарая; в селе Эмгекчил – крыша одного сарая; в селе Лахол – повреждены крыши 12 жилых домов, двух времянок, одного навеса, одного магазина, одного гаража, 11 хлевов, шести складов, а также обрушены одна наружная стена и один забор;

айыльный аймак Учкун: в селе Куланак повреждена крыша одной средней школы;

айыльный аймак Жан-Булак: в селе Жан-Булак – крыши одной времянки, пяти хлевов и одной мельницы.

На данный момент в Нарынском районе зафиксированы следующие повреждения:

В целом по району пострадали: 30 жилых домов, 43 сарая, 1 дом культуры, 1 магазин, 1 школа, 5 навесов, 7 стен, 1 цех.

Для продолжения работ по уточнению поврежденных крыш были привлечены районные комиссии по гражданской защите Нарынского, Ат-Башинского и Кочкорского районов.

Чуйское полпредство предоставит информацию по ущербу в Чуйской области позже.

Напомним, в ночь на 18 мая в Бишкеке и в некоторых областях пронесся мощный шквалистый ветер, вызвавший серьезные разрушения. По данным МЧС, ночью скорость ветра в столице достигала 20–22 метров в секунду. В ближайшие сутки прогнозируются кратковременные дожди и грозы.