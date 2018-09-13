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Происшествия

В Бишкеке телефонным террористом оказался пьяный пенсионер

ГКНБ выявил пенсионера, сообщившего в милицию о якобы заложенной бомбе. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

В марте 2018 года в дежурную службу ГУВД Бишкека позвонил неизвестный и сообщил о якобы готовящемся взрыве на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Иваницына.

«На место происшествия выезжали сотрудники МВД и ГКНБ, однако подозрительных предметов или взрывных устройств не обнаружили. В ходе оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ установил, что в милицию из хулиганских побуждений в состоянии сильного алкогольного опьянения звонил 72-летний С.К.», — рассказали в ГКНБ.

ГСУ ГКНБ возбудило уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР. Ведется следствие.
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