На Иссык-Куле милиционер спас тонувшую девушку

В пансионате «Марко Поло», расположенном в иссык-кульском селе Боз-Бешик, милиционер полка специального назначения «Шумкар» спас тонувшую девушку. Об этом сообщила пресс-служба полка.

По ее данным, во время несения службы внимание милиционера привлекли крики. Он заметил тонущую девушку. Сержант милиции Бейшенбек Тенизбаев бросился на помощь, доплыл до девушки и вытащил ее из воды.

Тонула 21-летняя жительница Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Она работала в пансионате и после трудового дня решила искупаться.