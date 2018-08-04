Утонуть не боятся. Кыргызстанцы продолжают купаться там, где запрещено

В Аламудунском районе милиционеры и представители МЧС Чуйской области занимаются профилактикой происшествий на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Накануне милиционеры и спасатели побывали на озере в селе Ленинском и на ГЭС-2. Там было около 50 отдыхающих, но на берегу стоит знак «Купаться запрещено». Однако все знак игнорировали и продолжали плавать в озере.
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«Чтобы не допустить несчастных случаев на воде, необходимо посещать только специально организованные пляжи или бассейны, где дежурят спасатели. Кроме того, рекомендуется воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения и при медицинских противопоказаниях», — предупредили в ГУВД.