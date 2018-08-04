Утонуть не боятся. Кыргызстанцы продолжают купаться там, где запрещено

В Аламудунском районе милиционеры и представители МЧС Чуйской области занимаются профилактикой происшествий на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Накануне милиционеры и спасатели побывали на озере в селе Ленинском и на ГЭС-2. Там было около 50 отдыхающих, но на берегу стоит знак «Купаться запрещено». Однако все знак игнорировали и продолжали плавать в озере.

Читайте по теме На Иссык-Куле милиционер спас тонувшую девушку

«С отдыхающими провели разъяснительные работы. Но число купающихся в непредназначенных для этого местах не уменьшается. Опасность купания на несанкционированных пляжах связана не только с их несоответствием гигиеническим нормативам, но и с отсутствием спасательных постов, связи с экстренной медицинской помощью и, как следствие, невозможностью оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи», — отметили в ГУВД.

«Чтобы не допустить несчастных случаев на воде, необходимо посещать только специально организованные пляжи или бассейны, где дежурят спасатели. Кроме того, рекомендуется воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения и при медицинских противопоказаниях», — предупредили в ГУВД.