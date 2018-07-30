Падение вертолета в Пекине. Очевидец снял на видео последние минуты

Сегодня утром, 30 июля, в Пекине неподалеку от моста Цзисянсы потерпел крушение вертолет Bell 429. Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на издание China Daily.

Очевидец снял на видео момент падения вертолета в Пекине. На записи видно, что пилот потерял контроль над воздушным судном. Некоторое время вертолет хаотично перемещался в воздухе, после чего рухнул на землю.

Сообщается, что на борту вертолета находились четыре человека. Обошлось без жертв, однако все находившиеся на борту получили легкие ранения.