Пожар в Ленинградской области. Посольство выясняет обстоятельства

Посольство Кыргызстана и представительство Государственной службы миграции выясняют обстоятельства пожара в Ленинградской области, в котором погибла гражданка Кыргызстана и пострадал ее родственник. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

По их данным, сотрудники посольства и ГСМ встретились с представителями правоохранительных органов и врачами больницы.

В поджоге подозревают мужа погибшей. Его задержали на 48 часов. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Тело погибшей кыргызстанки М.Асангуловой планируют 27 июня отправить в Бишкек.

В посольстве отметили, что второго пострадавшего доставили в городскую больницу с ожогами 80 процентов тела. «По мнению врача-реаниматолога, есть надежда на выздоровление, поскольку организм молодой», — сообщили в посольстве.

Российские СМИ накануне сообщили, что мужчина из Кыргызстана сжег двух людей в торговом павильоне в городе Шлиссельбурге Ленинградской области.