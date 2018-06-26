21:41
USD 68.16
EUR 79.47
RUB 1.08
Происшествия

Пожар в Ленинградской области. Посольство выясняет обстоятельства

Посольство Кыргызстана и представительство Государственной службы миграции выясняют обстоятельства пожара в Ленинградской области, в котором погибла гражданка Кыргызстана и пострадал ее родственник. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

По их данным, сотрудники посольства и ГСМ встретились с представителями правоохранительных органов и врачами больницы.

В поджоге подозревают мужа погибшей. Его задержали на 48 часов. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Тело погибшей кыргызстанки М.Асангуловой планируют 27 июня отправить в Бишкек.

В посольстве отметили, что второго пострадавшего доставили в городскую больницу с ожогами 80 процентов тела. «По мнению врача-реаниматолога, есть надежда на выздоровление, поскольку организм молодой», — сообщили в посольстве.

Российские СМИ накануне сообщили, что мужчина из Кыргызстана сжег двух людей в торговом павильоне в городе Шлиссельбурге Ленинградской области.
Ссылка:
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Просто дым. МЧС опровергает пожар в «Бишкек парке»
В Узбекистане сгорел ребенок, оставленный без присмотра в машине
Владельцы рынков не уделяют должного внимания противопожарной безопасности
Бутылка воды в форме футбольного мяча чуть не спалила офис
На центральном рынке города Ош произошел пожар
В Бишкеке загорелся многоэтажный строящийся дом
В Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и пострадавших нет
В городе Ош сгорели чайхана, дом и магазин. Жертв и пострадавших нет
Пожар в медцентре на Орто-Сайском рынке локализовали
В районе Орто-Сайского рынка в Бишкеке пожар
Популярные новости
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и&nbsp;&laquo;Гознака&raquo; Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и «Гознака»
Еще один инцидент в&nbsp;Москве с&nbsp;таксистом-кыргызстанцем закончился хеппи-эндом Еще один инцидент в Москве с таксистом-кыргызстанцем закончился хеппи-эндом
В&nbsp;Оше мать и&nbsp;сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в&nbsp;огороде В Оше мать и сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в огороде
Депутату Осмонбеку Артыкбаеву вызывали скорую в&nbsp;СИЗО ГКНБ Депутату Осмонбеку Артыкбаеву вызывали скорую в СИЗО ГКНБ
Бизнес
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»