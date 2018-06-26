Задержан член ОПГ, подозреваемый в мошенничестве

Оперативники СКМ МВД задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.



По ее данным, в апреле 2018 года житель столицы сообщил о противоправных действиях криминальных структур. Установлено, что в апреле 2017 года малознакомый парень Самаган обманным путем взял у него для продажи автомашину БМВ Х-5 стоимостью $4,1 тысячи. После чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 ч.2 (мошенничество) УК КР.

Сотрудники СКМ установили, что к данному факту причастен гражданин К.С., 1985 года рождения, уроженец Таласа. Ранее судим за вымогательство. По полученным данным, он состоит на учете МВД как член одной из организованных преступных группировок.

Накануне сотрудники 3-го Управления СКМ МВД задержали подозреваемого в Бишкеке. Он водворен в ИВС ГУВД столицы. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям.