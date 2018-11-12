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Общество

Политолог «кинул» молодежь на $116 тысяч. В Бишкеке судят мошенника

В Бишкеке поймали мошенника. Им оказался некий Айбек Айылчиев, представлявшийся политологом. Дело передали в Первомайский районный суд, сообщили 24.kg в канцелярии суда.

По ее данным, на процессе председательствует судья Мирлан Термечиков. Подсудимый не признает вину и утверждает, что сам стал жертвой обмана.

Юрист Бактыбек Жумашев, представляющий интересы пострадавшей стороны, рассказал 24.kg, что, по версии следствия, подозреваемый вошел в доверие и выманил у потерпевших $116 тысяч на создание молодежной ассоциации дунган. По его словам, обвиняемый им показывал банковские чеки и говорил, что за открытие счета надо дополнительно платить. После того, как молодые люди принесли ему наличными требуемую сумму, Айбек Айылчиев исчез.

«Обманутые граждане обратились в милицию. Подозреваемого в мошенничестве удалось задержать», — сказал Бактыбек Жумашев.

Денег при нем не оказалось. Он заявил, что ранее никогда с моими подзащитными не встречался и ничего у них не брал.

Бактыбек Жумашев

Судебное разбирательство продолжается. В ходе него выяснилось, что Айбек Айылчиев замешан еще в нескольких мошеннических деяниях. 
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