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Происшествия

В Чуйской области за мошенничество с землей на женщину завели пять уголовных дел

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

В Чуйской области сотрудники милиции задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, задержанная Чынаргуль Осмоналива, 1964 года рождения, заключена под стражу.

В отношении нее возбудили более пяти уголовных дел по фактам мошенничества и самовольного занятия земель в Сокулукском районе.

Следственная служба ГУВД Чуйской области не исключает, что задержанная может быть причастна и к другим фактам мошенничества, и просит граждан, пострадавших от ее действий, звонить по телефонам: 0312430127, 0312438885 (дежурная часть).
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