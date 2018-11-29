В Чуйской области за мошенничество с землей на женщину завели пять уголовных дел

В Чуйской области сотрудники милиции задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, задержанная Чынаргуль Осмоналива, 1964 года рождения, заключена под стражу.

В отношении нее возбудили более пяти уголовных дел по фактам мошенничества и самовольного занятия земель в Сокулукском районе.

Следственная служба ГУВД Чуйской области не исключает, что задержанная может быть причастна и к другим фактам мошенничества, и просит граждан, пострадавших от ее действий, звонить по телефонам: 0312430127, 0312438885 (дежурная часть).