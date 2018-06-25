В Бишкеке член ОПГ, пообещав пригнать машину, взял деньги и скрылся

В Бишкеке сотрудники Службы криминальной милиции задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ноябре 2016 года мужчина взял у потерпевшего $3 тысячи, чтобы пригнать из-за рубежа автомобиль. Весной 2017-го мужчина объявился, взял еще $2 тысячи — якобы для растаможки машины — и скрылся.

«С заявлением в милицию потерпевшие обратились только в июне 2018 года. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». 24 июня 42-летнего подозреваемого задержали в одном из сел Чуйской области. По данным СКМ, ранее судимый мужчина состоит на оперативном учете как член ОПГ», — отметили в МВД.