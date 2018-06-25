23:32
USD 68.24
EUR 79.63
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке член ОПГ, пообещав пригнать машину, взял деньги и скрылся

В Бишкеке сотрудники Службы криминальной милиции задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ноябре 2016 года мужчина взял у потерпевшего $3 тысячи, чтобы пригнать из-за рубежа автомобиль. Весной 2017-го мужчина объявился, взял еще $2 тысячи — якобы для растаможки машины — и скрылся.

«С заявлением в милицию потерпевшие обратились только в июне 2018 года. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». 24 июня 42-летнего подозреваемого задержали в одном из сел Чуйской области. По данным СКМ, ранее судимый мужчина состоит на оперативном учете как член ОПГ», — отметили в МВД.
Ссылка:
просмотров: 660
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция ищет жертв мошенников, занимающихся аферами с недвижимостью
МВД задержало брата лидера ОПГ Сакала по подозрению в мошенничестве
Представлялась депутатом, «решала» все вопросы. Милиция задержала мошенницу
На главу «Иска строй» поступило 65 заявлений, помимо основного уголовного дела
В Кыргызстане милиция выявила новые факты мошенничества задержанного мужчины
Получили деньги и скрылись. В Ляйлякском районе заключили фиктивный договор
Дольщики «Архстройгрупп» просят отпустить на свободу директора фирмы
Взяла деньги на сетевой маркетинг и скрылась. Милиция задержала подозреваемую
В Кыргызстане девушка обещала трудоустроить в Корее, брала деньги и скрывалась
Милиция просит откликнуться потерпевших от лидера партии «Жаны мезгил»
Популярные новости
Два депутата подрались. Один из них госпитализирован Два депутата подрались. Один из них госпитализирован
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и&nbsp;&laquo;Гознака&raquo; Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и «Гознака»
Еще один инцидент в&nbsp;Москве с&nbsp;таксистом-кыргызстанцем закончился хеппи-эндом Еще один инцидент в Москве с таксистом-кыргызстанцем закончился хеппи-эндом
В&nbsp;Оше мать и&nbsp;сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в&nbsp;огороде В Оше мать и сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в огороде
Бизнес
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Кыргызтелеком и&nbsp;Элтекс Алатау подписали Меморандум о&nbsp;сотрудничестве Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве