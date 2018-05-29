Избиение двухлетнего ребенка. На лице медики обнаружили ожоги от сигарет

Двухлетнего избитого мальчика госпитализировали в Балыкчинскую городскую территориальную больницу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в мэрии города.

Уточняется, что органами милиции начата проверка поступившей информации об издевательствах над малышом. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мальчику поставлен диагноз. По предварительному медицинскому заключению, у 2-летнего ребенка сотрясение мозга, ушибы, гематомы. На его лице свежие ожоги. Врачи не исключают, что это следы от сигареты или кипятка.

Ранее в УВД Иссык-Кульской области сообщили, что мальчика избила 33-летняя женщина. 27 мая в милицию поступил звонок. Очевидцы рассказали, что из соседнего дома доносится детский крик. Приехавшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что мать малыша уехала на заработки в Каракол, оставив его на воспитание сестре мужа.