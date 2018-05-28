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Происшествия

Пять детей пострадали в ДТП по дороге в аэропорт «Манас»

В аварии на автодороге Бишкек — аэропорт «Манас» пострадали пять детей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УОБДД Чуйской области.

ДТП произошло вчера, 27 мая, примерно в 14.00.

Автомобиль Volkswagen ехал в аэропорт «Манас». В это время Toyota Highlander пыталась обогнать двигающуюся впереди машину. При маневрировании водитель не справился с управлением и врезался в дорожный парапет. В него въехал автомобиль Mercedes-Benz. «В результате пострадали дети — четверо девятилетних и один двенадцатилетний. Все они обратились в больницу, где им назначили амбулаторное лечение», — сообщили в УОБДД.
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