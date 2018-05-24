Пострадавший в ДТП в Казахстане кыргызстанец находится в реанимации

На 566-м километре автотрассы Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана 18 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали кыргызстанцы. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Автомашина Mercedes Е320 под управлением гражданина КР Дж.Т., 1969 года рождения, опрокинулась в кювет. Водитель погиб. Тело выдали родственникам.

В салоне автомашины находилась семья из Кыргызстана. М.Э., 2012 года рождения, и Б.Ж., 1976 года рождения, после оказания медпомощи отпустили. И.Г., 1982 года рождения, находится в реанимации областной больницы города Актобе в тяжелом состоянии. У И.А., 2005 года рождения, и И.С., 2014 года рождения, состояние стабильное.

Граждане ехали из Москвы в Ош. Проводится досудебное расследование.