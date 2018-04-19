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Происшествия

В Таласе водитель сбил женщину и отправил ее на такси в больницу

В городе Таласе водитель автомашины Honda сбил женщину, а затем оставил ее у приемного отделения больницы. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Главном управлении безопасности дорожного движения.

Уточняется, что ДТП произошло ночью 18 апреля.

«В дежурную часть ОВД города Таласа сообщили, что около приемного отделения территориальной больницы обнаружен труп женщины европейской внешности. Оперативно-следственная группа установила, что погибшей 40-45 лет. Сотрудники милиции выяснили, что женщину сбили на остановке по улице Айтматова. Там находились некоторые вещи погибшей», — сообщили в ГУОБДД.

Милиционеры задержали виновника ДТП — 19-летнего местного жителя.

«По словам парня, он сбил женщину возле остановки. После ДТП якобы вызвал скорую, но не дождавшись медиков, отправил женщину вместе с ее мужем на такси в больницу», — рассказали в ГУОБДД.
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