Убийство кыргызстанца на границе с Узбекистаном. Начато расследование

Представительство института омбудсмена КР в Джалал-Абадской области начало расследование по факту убийства гражданина Кыргызстана на границе с Узбекистаном.

По данным пресс-службы института акыйкатчи, сотрудники выехали в Аксыйский район, где произошло убийство.

«По словам начальника Государственной пограничной службы в Джалал-Абадской области полковника Таалая Кожошева, происшествие случилось 7 апреля в 7.30. Житель Кербена 34-летний Фархад Мырзакулов ходил в гости к своей тете Дилорам Бакиевой, которая живет на территории РУз. Фархад Мырзакулов уже возвращался и перешагнул арык, который является условной границей, тогда пограничники Узбекистана догнали его, и один из них выстрелил в него на территории КР и собирался оттащить его на свою территорию. Пуля попала в голову, Фархад Мырзакулов скончался на месте», — говорится в сообщении.

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«Тетя погибшего, увидев, как племянника оттаскивают пограничники, начала кричать и звать на помощь. На ее крики прибежали два гражданина КР, на что пограничники соседней страны пригрозили им, что если они сдвинутся с места, их пристрелят. После того как на крики женщины прибежали другие односельчане, появилась возможность отвезти пострадавшего в больницу», — добавили в аппарате омбудсмена.

На месте найдены две гильзы и пуля.

РОВД Аксыйского района возбудило уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.

Правозащитники напомнили, что аналогичная ситуация произошла 27 января. Раненый Асан Усенбаев до сих пор не получил компенсацию.