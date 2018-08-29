Кыргызско-узбекская граница. Страны заинтересованы в разумном решении вопроса

«Идет конструктивный диалог, чтобы найти точки соприкосновения и разумные решения и выйти на согласованный договор по государственной границе», — заявил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, комментируя вопрос делимитации и демаркации узбекско-кыргызской границы.

«Прошло 28 заседаний совместной комиссии. От прошлого у нас осталось запутанное наследие, и это не заслуга Кыргызстана или Узбекистана», — сказал посол.

Несогласованными остаются около 15 процентов спорных участков на государственной границе.

Он не подтвердил и не опроверг информацию по обмену территории кыргызского анклава Барак. «Эту информацию дала кыргызская сторона. У меня нет такой информации», — ответил Комил Рашидов.

Ранее заместитель полномочного представителя правительства КР в Ошской области Байыш Юсупов сообщил журналистам, что по итогам переговоров кыргызский эксклав Барак может перейти Узбекистану. В свою очередь узбекская сторона предоставит равноценный земельный участок на территории, прилегающей к Ак-Ташскому айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.