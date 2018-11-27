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Экономика

На кыргызско-узбекской границе построят новые таможенные терминалы

Девять новых таможенных терминалов построят в 2019-2021 годах в Узбекистане на границе с Казахстаном и Кыргызстаном. Указ подписал президент РУз Шавкат Мирзиеев, сообщил «Sputnik Таджикистан».

В 2019-2020 годах построят четыре, а в следующие два года — еще пять терминалов.

«В терминалах государственные органы и другие организации будут оказывать таможенные, банковские, логистические, экспресс-лабораторные, фитосанитарные, ветеринарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, сертификационные и другие услуги по принципу «одно окно», — говорится в указе.

Глава Узбекистана также поручил поэтапно внедрить автоматизированную систему четырех таможенных коридоров для бизнеса. С 1 декабря начнут действовать «красный» (проверка документов и товаров) и «желтый» (проверка документов) коридоры. С 1 марта 2019 года добавятся «синий» (выборочная проверка документов) и «зеленый» (без проверки) коридоры.
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