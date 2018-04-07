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Происшествия

В Джалал-Абаде мужчина порезал соседу ухо, приревновав к жене

Аксыйский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину, порезавшего своего соседа на почве ревности к жене. Об этом сообщили в Верховном суде КР.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и рассказал, что в 2015 году, когда он находился в Москве на заработках, узнал, что супруга изменяет ему с соседом. После чего, со слов подсудимого, ему пришлось развестись.

«Подсудимый, увидев потерпевшего, стал его оскорблять и заявил, что если он хотел жениться на его супруге, то пусть женится сейчас. В итоге, когда потерпевший отвернулся, тот поставил ему подножку и порезал ухо. Потерпевшему удалось спастись только потому, что на помощь прибежали соседи», — сообщили в Верховном суде.
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